Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000223505 Fortuna Metals Ltd. 21.08.2025 AU0000413254 Fortuna Metals Ltd. 22.08.2025 Tausch 1:1
CA13810W1023 Canter Resources Corp. 21.08.2025 CA13810W2013 Canter Resources Corp. 22.08.2025 Tausch 7:1
US6862751087 Orion Energy Systems Inc. 21.08.2025 US6862752077 Orion Energy Systems Inc. 22.08.2025 Tausch 10:1
KYG2287A1269 Color Star Technology Co. Ltd. 21.08.2025 KYG2287A1343 ZETA NETWORK GROUP 22.08.2025 Tausch 25:1
CA95716A1021 Westbridge Renewable Energy Corp. 21.08.2025 CA95716A2011 Westbridge Renewable Energy Corp. 22.08.2025 Tausch 4:1
