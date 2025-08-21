Zürich - Noch nie sind so viele Menschen während der Sommerferienzeit über den Flughafen Zürich gereist wie in diesem Jahr. Trotz des Hochbetriebs konnten die Flugzeuge pünktlicher fliegen als im Vorjahr. Im Juli nutzten über 3,2 Millionen Passagiere den Flughafen Zürich, wie aus einer Medienmitteilung des Flughafens Zürich und der Swiss vom Donnerstag hervorgeht. Das ist ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Fluggesellschaft Swiss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab