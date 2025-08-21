Die UBS stuft Amer Sports als unterschätzten Wachstumswert ein. Die Schweizer sehen bei dem international tätigen finnischen Sportausrüstungshersteller ein Kurspotenzial von 40 Prozent. Die UBS bleibt für Amer Sports bullish: Die Schweizer Bank bekräftigte am Mittwoch ihre Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 50 auf 52 US-Dollar. Ausgehend vom Mittwochsschlusskur von 37,18 US-Dollar entspricht dies einem theoretischen Aufwärtsspielraum von fast 40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
