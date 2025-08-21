Am Donnerstag bricht die CTS Eventim-Aktie in der Spitze um bis zu -19% ein; aktuell steht sie bei 81,90 €. Ursache hierfür war das schwache zweite Quartal. Ist die Korrektur damit beendet? Erwartungen verfehlt Nach einem guten Auftaktquartal verlief das zweite Quartal schwächer. Der Halbjahresbericht vom 21. August zeigt dennoch, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich ist. Der Konzernumsatz verbesserte sich in den ersten sechs Monaten um 7,6% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de