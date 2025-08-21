Der Spezialchemie-Konzern Nabaltec AG (DE000A0KPPR7) hat seine Halbjahreszahlen für 2025 vorgelegt und bestätigt damit ein herausforderndes Geschäftsumfeld. Bei einem Konzernumsatz von 106,5 Millionen Euro musste das Schwandorfer Unternehmen einen Rückgang von 1,7 Prozent verkraften. Besonders das zweite Quartal zeigt, wie sehr die Chemiebranche unter der aktuellen Marktlage leidet. Schwaches Q2 belastet Gesamtergebnis: Das zweite Quartal entwickelte sich deutlich schwächer als erwartet. Mit 51,8 Millionen Euro lag der Umsatz um 4,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Grund dafür waren vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
