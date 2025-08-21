Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell herrscht am deutschen Aktienmarkt Stillstand. Doch unter der Oberfläche brodelt es: Ein Ticket-Vermarkter bricht ein, während bei einem Sorgenkind neue Hoffnung aufkeimt. Das müssen Anleger jetzt wissen.Am deutschen Aktienmarkt herrschte am Donnerstag eine fast schon greifbare Stille. Der DAX bewegte sich kaum von der Stelle und schloss mit einem hauchdünnen Plus von 0,07 Prozent bei 24.293,34 Punkten. Die Anleger gehen vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
