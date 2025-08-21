Walmart hat Anleger überrascht: Zum ersten Mal seit drei Jahren blieb der Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Grund sind gestiegene Versicherungsansprüche, Rechtskosten und Umbaukosten. Trotz des Rückschlags beim Gewinn zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich und hob seine Umsatzprognose an - ein Hinweis darauf, dass die Konsumenten in den USA nach wie vor kaufkräftig sind.Umsatzwachstum trotzt GewinndruckDer Einzelhandelsriese konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de