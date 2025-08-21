Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Nach einer zehntägigen starken Phase kam es im Vorfeld des jährlichen Treffens der Notenbanker in Jackson Hole zu Gewinnmitnahmen. Der Leitindex SMI baute dabei seine frühen Verluste bis am Nachmittag stetig aus und fiel zeitweise wieder unter die Marke von 12'200, ehe am Nachmittag - gestützt von insgesamt soliden Konjunkturdaten aus den USA - die Kurse wieder etwas anzogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
