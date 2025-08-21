DJ PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Südzucker AG: Südzucker reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26

Mannheim (pta000/21.08.2025/18:25 UTC+2)

Die Südzucker AG reduziert die am 11. Februar 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026). Südzucker erwartet nun einen Konzernumsatz in der Spanne zwischen 8,3 und 8,7 (bisherige Prognose: 8,7 bis 9,2; 2024/25: 9,7) Milliarden Euro. Das Konzern-EBITDA wird zwischen 470 und 570 (bisherige Prognose: 525 bis 675; 2024/25: 723) Millionen Euro und das operative Ergebnis zwischen 100 und 200 (bisherige Prognose: 150 bis 300; 2024/25: 350) Millionen Euro gesehen.

Im Segment Zucker führen anhaltend niedrige Weltmarktpreise in Verbindung mit einem EU-Marktumfeld dazu, dass für das zweite Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 von einem gegenüber der bisherigen Prognose reduzierten Ergebnisbeitrag auszugehen ist. Das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen.

Im Segment CropEnergies wird das operative Ergebnis ebenfalls deutlich unterhalb der bisherigen Prognose erwartet. Die Ursachen sind anhaltend niedrige Ethanolpreise, die durch sinkende Nettorohstoffkosten nicht umfänglich kompensiert werden können sowie technische Schwierigkeiten im Anschluss an einen planmäßigen Wartungsstillstand, welche sich belastend auf das operative Ergebnis auswirken.

Auch im Segment Spezialitäten verläuft die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025/26 unter den bisherigen Erwartungen. Aufgrund gestiegener Materialkosten, die nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden konnten, sowie des zunehmenden Preisdrucks auf der Absatzseite wird mit einem operativen Ergebnis unterhalb unserer bisherigen Prognose gerechnet.

Bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 gilt zu beachten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin nur schwer abschätzbar sind.

Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim

Investor Relations: Andreas Rothe Tel.: +49 621 421-240 investor.relations@suedzucker.de

Wirtschaftspresse: Dr. Wolfgang Kraus Tel.: +49 621 421-205 public.relations@suedzucker.de

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

Südzucker AG
ISIN(s): DE0007297004 (Aktie) XS1724873275 (Anleihe) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe)
Börse(n): Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover, Tradegate

