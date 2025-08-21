The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.08.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2025
ISIN Name
CA95716A1021 WESTBRIDGE RE. EN. CORP.
CNE1000062N3 PING A.I.(GRP.)C. H YC 1
AU0000223505 FORTUNA METALS LTD.
CA13810W1023 CANTER RESOURCES CORP.
HK0000929080 AIA GROUP LTD. (RMB CT.)
HK0000931466 SUN HUNG KAI PROP. LTD
HK0000933603 HANG SENG BANK LTD.
HK0000934304 BOC HONG KONG HLDGS LTD
HK0000934429 CHINA RES.BE.HLD.CO.LTD
IE00BYVJRQ85 ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A
IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS
KYG2287A1269 COLOR STAR TECH. DL-,0001
KYG5074A1186 JD HEALTH INTERN. INC.
KYG532631101 KUAISHOU TECHNOLOGY
KYG5496K1325 LI NING CO. LTD O.N.
KYG596691124 MEIT.(RMB)CL.B DL -,00001
KYG8208B1196 JD.COM. INC. RMBORDSHS
US6862751087 ORION ENERGY SYSTEMS
