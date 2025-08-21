Die Übernahme erweitert das Angebot und die Kompetenzen von Wipro im Bereich Engineering und F&E durch die Erweiterung seiner KI-gestützten digitalen Engineering- und Gerätetechnik einschließlich Design bis Fertigung in den Bereichen Technologie, Industrie, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und Konsumgüter.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Technologiedienstleistungen und Beratung, gab heute eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Digital Transformation Solutions (DTS) von HARMAN, einem Unternehmen von Samsung, bekannt. Durch diese Transaktion wird Wipro seine Mission, Engineering-Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen ("Engineering Research Development", ER&D) der nächsten Generation anzubieten, weiter vorantreiben.

Im Rahmen der Vereinbarung werden nach Abschluss der Transaktion mehr als 5.600 DTS-Mitarbeiter, darunter wichtige Führungskräfte, in Nord- und Südamerika, Europa und Asien zu Wipro wechseln. Die Übernahme wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen erfolgen und voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein.

"DTS in der Wipro-Familie willkommen zu heißen, ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg der Transformation", so Srini Pallia, CEO und Managing Director bei Wipro Limited. "Ihre spezialisierte Engineering-Expertise in Verbindung mit den beratungsorientierten, KI-gestützten Kompetenzen von Wipro wird den Wert, den wir unseren Kunden bieten, erheblich steigern. Die starke Präsenz von DTS in Wachstumsbranchen und strategischen Märkten rundet unsere globale Präsenz perfekt ab und stärkt unsere Position als zuverlässiger Partner für Transformationsprozesse. Gemeinsam werden wir digitale Innovationen vorantreiben, Markteinführungszeiten verkürzen und unsere Wettbewerbsvorteile weiter ausbauen."

Die DTS-Einheit bereichert Wipro um eine solide Grundlage in den Bereichen Digital Engineering und ER&D. Die Stärken liegen vor allem im domänenspezifischen Design, vernetzten Produkten und Softwareplattformen. DTS zeichnet sich durch eine gezielte Integration von fundiertem Engineering mit KI-nativen Plattformen, Domänen-Expertise, proprietären Beschleunigern und autonomen Agenten-Frameworks aus, die eine umfassende Transformation durch eine auf den Menschen ausgerichtete Technologie ermöglichen. Die Kombination des personalisierten High-Touch-Servicemodells von DTS mit der globalen Reichweite, dem fortschrittlichen Technologie-Ökosystem und den umfangreichen Ressourcen von Wipro bietet Kunden das Beste aus beiden Welten: die Agilität und Präzision eines spezialisierten Anbieters und die Reichweite und Fähigkeiten eines Weltmarktführers.

"Die Übernahme von DTS ist ein wichtiger Schritt für Wipro, um unser Ziel zu erreichen: unseren Kunden KI-gestützte End-to-End-Engineering-Dienstleistungen anzubieten", erklärte Srikumar Rao, Managing Partner und Global Head of Engineering bei Wipro Limited "Gemeinsam werden Wipro und DTS es ihren Kunden ermöglichen, die virtuelle und die physische Welt nahtlos zu verbinden, KI in allen Engineering-Bereichen einzubinden und skalierbare Innovationen zu entwickeln. Dieser Schritt stärkt unseren softwaredefinierten, plattformorientierten Ansatz und bietet uns die Möglichkeit, größere und komplexere Transformationsprogramme in Wachstumsbranchen wie Hightech, Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen und Luft- und Raumfahrt umzusetzen."

Christian Sobottka, CEO von HARMAN, fügte hinzu: "Diese Vereinbarung schlägt ein neues Kapitel für den Geschäftsbereich DTS auf eines, in dem er schneller wachsen, mehr Kunden in Schlüsselbranchen erreichen und sein Wachstumspotenzial voll ausschöpfen kann. Als Teil von Wipro, einem Unternehmen mit großer Kompetenz im Bereich Engineering, wird DTS auf die komplementären Fähigkeiten und das Ökosystem zurückgreifen können, die erforderlich sind, um seinen Einfluss auszuweiten und den Mehrwert für seine Kunden zu steigern."

Carolin Reichert, Chief Strategy Officer bei HARMAN, sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DTS und Wipro, um die Entwicklung von KI-gestützten Technologien und Lösungen für alle HARMAN-Produktökosysteme voranzutreiben. Diese Transaktion ermöglicht es HARMAN, sich stärker auf seine Kernkompetenzen in den Bereichen Automobilelektronik und Audioinnovation zu konzentrieren, wo wir noch große Potenziale sehen."

Wipro wird im Rahmen der Übernahme eine mehrjährige strategische Vereinbarung mit HARMAN und Samsung abschließen, die die Beziehungen zwischen den Unternehmen weiter vertiefen und neue Möglichkeiten für gemeinsames Wachstum und Transformation schaffen wird.

Nach Abschluss der Übernahme wird DTS in den Geschäftsbereich Engineering Global Business Line von Wipro eingegliedert werden.

Die Deutsche Bank Securities Inc. fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater von HARMAN.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Technologiedienstleistungen und Beratung, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Bedürfnisse seiner Kunden im Bereich der digitalen Transformation liegt. Durch den Einsatz unseres ganzheitlichen Kompetenzportfolios in den Bereichen Beratung, Design, Engineering und Betrieb können wir unsere Kunden bei der Realisierung ihrer ehrgeizigsten Ziele und beim Aufbau zukunftsfähiger, nachhaltiger Unternehmen unterstützen. Das Wipro Innovation Network, das unsere Kunden, Partner, Wissenschaftler und Tech-Communities zusammenbringt, spiegelt unser Engagement für kundenorientierte, gemeinsam entwickelte Innovationen wider. Als Teil dieses Netzwerks ermöglichen uns die auf der ganzen Welt verteilten Innovation Labs und Partner Labs die Zusammenarbeit mit Kunden, um reale Herausforderungen zu lösen und innovative Branchenlösungen vorzustellen, die die Zukunft der Technologie ausloten. Mit über 230.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir unser Versprechen ein, unsere Kunden, Kollegen und Gemeinschaften in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wipro.com.

Über HARMAN Digital Transformation Solutions

Das Ziel von HARMAN Digital Transformation Solutions ist die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt, um Technologien dynamischer zu machen und den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Menschheit Rechnung zu tragen. HARMAN ist nach den internationalen Normen/Managementsystemen 9100:2018 AS9100D, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 13485:2016 zertifiziert und nach CMMI-DEV 2.0 ML5 bewertet. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten durch die Konvergenz von digitaler, kanalübergreifender Benutzererfahrung, Cloud, Mobilität, aussagekräftigen Daten und dem Internet der Dinge, gestützt durch skalierbare IT-Plattformen. Unser globaler Delivery-Ansatz, unsere IPs, Plattformen und unsere Mitarbeiter ermöglichen es uns, Plattformen der nächsten Generation bereitzustellen und dabei Kosteneffizienz zu gewährleisten und innovative Lösungen anzubieten, damit unsere Kunden großartige Ergebnisse erzielen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://services.harman.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen von Wipro hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder, von denen viele naturgemäß unsicher sind und sich der Kontrolle von Wipro entziehen. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Wachstumsaussichten von Wipro, seinen zukünftigen Finanzergebnissen sowie seinen Plänen, Erwartungen und Absichten. Wipro weist die Leser ausdrücklich darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Schwankungen bei unseren Erträgen, Umsätzen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, die Umsetzung geplanter Unternehmensmaßnahmen, den intensiven Wettbewerb im Bereich IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil beizubehalten, Lohnsteigerungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Festterminverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu steuern, eine geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und sie zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen tätigen, den Wegfall staatlicher Steuervergünstigungen, politische Instabilität, Krieg, gesetzliche Beschränkungen für die Kapitalbeschaffung oder die Übernahme von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die sich auf unser Geschäft und unsere Branche auswirken.

Weitere Risiken, die sich auf unsere zukünftigen Geschäftsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen detaillierter beschrieben, unter anderem in den Jahresberichten auf Formular 20-F. Diese Unterlagen sind verfügbar unter www.sec.gov. Unter Umständen werden wir von Zeit zu Zeit zusätzliche schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen abgeben, einschließlich Aussagen, die in den vom Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, die von uns oder in unserem Namen gegebenenfalls getätigt werden, zu aktualisieren.

