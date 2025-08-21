Novo-Nordisk: Bären halten die Zügel in der Hand!

Fundamentale Schwächen untermauern das bärische Chartbild!

Rückblick

Novo-Nordisk ist an der Kopenhagener Börse gelistet, weshalb wir uns den Chart in Dänischen Kronen ansehen. Über den gesamten dargestellten Zeitraum, insbesondere ab März 2025, befindet sich die Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Dies wird durch die fallenden Hochs und Tiefs sowie die Lage der gleitenden Durchschnitte bestätigt. Der technische Schaden ist als beträchtlich einzustufen und wird voraussichtlich nicht schnell behoben sein.

Novo-Nordisk-Aktie: Chart vom 21.08.2025, Kürzel: NOVO.B, Kurs: 356.10 DKK, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Bereich um 380 bis 400 DKK hat sich eine starke Widerstandszone etabliert. Diese Zone wurde in den Monaten Mai bis Juli mehrmals als Unterstützung getestet, bevor sie im August nach unten durchbrochen wurde. Aktuell nähert sich der Kurs dieser ehemaligen Unterstützungs- und jetzigen Widerstandszone. Sollte diese nachhaltig überwunden werden, könnte eine Trendwende erfolgen.

Mögliches bärisches Szenario

Das wahrscheinlichste technische Szenario ist, dass der aktuelle Kursanstieg, der die Aktie in Richtung der Widerstandszone treibt, eine Korrekturbewegung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends ist. Ein erneuter Rückgang in Richtung der jüngsten Tiefs im Bereich von 280 bis 300 DKK oder sogar tiefer wäre denkbar.

Meinung

Es gibt Berichte über eine Verlangsamung der Verkäufe des Bestseller-Medikaments Wegovy. Das Unternehmen hat bereits zweimal in diesem Jahr seine Prognose für Umsatz und operativen Gewinn gesenkt. Dies ist ein erheblicher Unsicherheitsfaktor. Um dem zunehmenden Konkurrenz- und Kostendruck entgegenzuwirken, hat Novo-Nordisk einen Einstellungsstopp in bestimmten, nicht geschäftskritischen Bereichen verhängt. Die fundamentalen Nachrichten untermauern das im Chart erkennbare bärische Bild. Die Unsicherheit bezüglich des zukünftigen Wachstums, der Margen und des Konkurrenzdrucks verstärkte die Abwärtsbewegung. Der aktuelle Kursanstieg, den wir im Chart sehen, dürfte eine technische Gegenbewegung sein, die durch positive, aber nicht substanzverändernde Meldungen unterstützt wird.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 195.89 Mrd. DKK

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 164.45 Mio. DKK

Meine Meinung zu Novo-Nordisk ist bärisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NOVO.B hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.