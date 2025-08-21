DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.268 Pkt - Südzucker rund 3% schwächer

DOW JONES--Nach einer Prognosesenkung am frühen Abend, ist die Südzucker-Aktie nachbörslich am Donnerstag beim Broker Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Dem Unternehmen machen anhaltend niedrige Weltmarktpreise für Zucker und Bioethanol zu schaffen. Außerdem litt die Ethanol-Tochter Cropenergies unter technischen Problemen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.268 24.293 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 16:19 ET (20:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.