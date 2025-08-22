© Foto: Dall-EUBS zeigt sich vor den anstehenden Nvidia-Zahlen bullish und erwartet starken Rückenwind durch die anhaltende Nachfrage nach KI-Chips.Die Schweizer Großbank UBS bekräftigt seine Kaufempfehlung für Nvidia und erhöhte das Kursziel von 175 auf 205 US-Dollar. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 17 Prozent. Starke Nachfrage treibt Erwartungen UBS-Analyst Timothy Arcuri verweist in seiner Einschätzung auf "nach wie vor außergewöhnlich robuste Nachfrageindikatoren". So habe allein der texanische Netzbetreiber Oncor neue, hochwahrscheinliche Stromlastanfragen im Umfang von rund 40 Gigawatt für Rechenzentren gemeldet - ein Hinweis auf die anhaltend starke Dynamik im Markt für …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE