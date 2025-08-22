Anzeige / Werbung

St George Mining setzt auf Frankfurt: Zweitnotierung als Türöffner für europäische Investoren

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) baut seine Kapitalmarktstrategie aus und ist nun auch an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mit dem Schritt will das australische Explorationsunternehmen den Zugang zu europäischen Investoren erleichtern - sowohl institutionell als auch privat - und damit seine internationale Reichweite vergrößern.

Während die Heimatbörse an der Australian Securities Exchange (ASX) die Basis bleibt, eröffnet die Präsenz in Frankfurt vor allem in der DACH-Region neue Chancen. Europa gilt angesichts der Energie- und Industriewende als Schlüsselmarkt für Rohstoffe wie Seltene Erden und Niobium, deren Bedeutung zuletzt durch geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen Chinas noch einmal zugenommen hat.

Kapitalmarktstrategie über drei Kontinente

Neben Australien und Europa nimmt St George zunehmend auch die USA ins Visier. Dort prüft das Unternehmen eine mögliche Börsennotierung und den Aufbau von Partnerschaften mit Verarbeitern kritischer Rohstoffe. Ziel ist eine breitere Kapitalbasis - und eine stärkere Positionierung in Märkten, die sich von chinesischen Lieferketten unabhängiger machen wollen.

Brasilianisches Araxá-Projekt im Fokus

Die Zweitnotierung steht im Einklang mit der internationalen Wachstumsstrategie von St George, die auf dem Araxá-Projekt in Brasilien aufbaut. Dort exploriert St George Vorkommen von hochgradigen Seltenen Erden und Niobium - beides Rohstoffe, die für Hightech-Anwendungen und erneuerbare Energien unverzichtbar sind. Laut Unternehmen zählen die Lagerstätten zu den größten und hochwertigsten Hartgesteinsvorkommen weltweit.

Strategischer Standortvorteil

Das im Februar 2025 vollständig erworbene Araxá-Projekt liegt nur wenige Kilometer von CBMMs weltweit führender Niob-Mine entfernt. Neben bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften verweist St George auf politische Unterstützung vor Ort - und auf die wachsende globale Nachfrage nach Niob, das unter anderem in der Stahl- und Hightech-Industrie eingesetzt wird.

Analysten zeigen sich optimistisch

Auch von Analystenseite erhält St George Mining Rückenwind. Das Research-Haus Pitt Street Research hat am 1. August 2025 seine Einschätzungen zu dem australischen Explorationsunternehmen aktualisiert. Die Experten sehen den fairen Wert der Aktie in einer Spanne von 0,13 bis 0,21 australischen Dollar. Verglichen mit dem aktuellen Kurs von 0,038 A$ impliziert dies ein theoretisches Aufwärtspotenzial von rund 240 bis 450 Prozent.

