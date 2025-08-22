EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Circus SE sichert sich Bundesforschungszuschuss für KI-Robotik im Verteidigungssektor
München, 22. August 2025 - Circus SE (XETRA: CA1), ein globaler Technologieführer im Bereich KI-Software und Robotik für autonome Ernährungssysteme, hat sich einen Entwicklungs- und Forschungszuschuss in Höhe von EUR 2 Mio. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gesichert. Dieser wiederkehrende, jährliche Förderzuschuss ermöglicht die beschleunigte Entwicklung des CA-M AI-Roboters - ein vollautonomes Ernährungssystem für die zuverlässige Truppenversorgung im Verteidigungssektor.
Der CA-M basiert auf der bewährten Kerntechnologie des CA-1 AI-Roboters, dem kommerziellen Flaggschiff von Circus, und erweitert dessen Fähigkeiten gezielt für den Verteidigungssektor. Entwickelt, um manuelle Arbeit aus komplexen Versorgungsinfrastrukturen zu automatisieren, ermöglicht der CA-M Roboter einen nahtlosen autonomen Betrieb in Einsatzumgebungen. So werden wertvolle personelle Ressourcen für kritische Aufgaben freigesetzt und die operative Resilienz signifikant gestärkt.
Gestützt auf das patentierte AI-Robotics-Ökosystem von Circus kombiniert der CA-M hochentwickelte KI-gestützte Software, autonome Mahlzeitenzubereitung und sichere Systemintegration, um skalierbare End-to-End-Truppenversorgung bereitzustellen. Mit der Unterstützung des Bundesministeriums wird Circus seine F&E-Aktivitäten beschleunigen, die Defense-Engineering-Teams erweitern und seine neu gegründete Defense Unit weiter stärken.
Die Förderung unterstreicht das klare Bekenntnis der Bundesregierung, KI und Robotik als strategische Schlüsseltechnologien zu stärken. Für Circus bedeutet sie einen unterstützenden Schritt, die Position als globaler Innovationsführer für autonome Ernährungssysteme im kommerziellen wie auch im Verteidigungssektor weiter auszubauen.
Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
Circus SE
22.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Hongkongstrasse 6
|20457 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2187392
