EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Circus SE sichert sich Bundesforschungszuschuss für KI-Robotik im Verteidigungssektor



22.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus SE sichert sich Bundesforschungszuschuss für KI-Robotik im Verteidigungssektor Bundesministerium für Bildung und Forschung erteilt jährlich wiederkehrende Forschung- und Entwicklungsförderung mit einem initialen Zuschuss von EUR 2 Mio. zur Beschleunigung der F&E-Programme von Circus.

Finanzierung beschleunigt F&E und Markteinführung des CA-M Roboters, ein vollautonomes System für taktische Truppenversorgung im Verteidigungssektor.

Stärkung der Defense Unit von Circus zur Festigung der globalen Führungsposition in KI-Robotik und autonomen Ernährungssystemen.

München, 22. August 2025 - Circus SE (XETRA: CA1 ), ein globaler Technologieführer im Bereich KI-Software und Robotik für autonome Ernährungssysteme, hat sich einen Entwicklungs- und Forschungszuschuss in Höhe von EUR 2 Mio. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gesichert. Dieser wiederkehrende, jährliche Förderzuschuss ermöglicht die beschleunigte Entwicklung des CA-M AI-Roboters - ein vollautonomes Ernährungssystem für die zuverlässige Truppenversorgung im Verteidigungssektor. Der CA-M basiert auf der bewährten Kerntechnologie des CA-1 AI-Roboters, dem kommerziellen Flaggschiff von Circus, und erweitert dessen Fähigkeiten gezielt für den Verteidigungssektor. Entwickelt, um manuelle Arbeit aus komplexen Versorgungsinfrastrukturen zu automatisieren, ermöglicht der CA-M Roboter einen nahtlosen autonomen Betrieb in Einsatzumgebungen. So werden wertvolle personelle Ressourcen für kritische Aufgaben freigesetzt und die operative Resilienz signifikant gestärkt. Gestützt auf das patentierte AI-Robotics-Ökosystem von Circus kombiniert der CA-M hochentwickelte KI-gestützte Software, autonome Mahlzeitenzubereitung und sichere Systemintegration, um skalierbare End-to-End-Truppenversorgung bereitzustellen. Mit der Unterstützung des Bundesministeriums wird Circus seine F&E-Aktivitäten beschleunigen, die Defense-Engineering-Teams erweitern und seine neu gegründete Defense Unit weiter stärken.



"Mit den Mitteln des Bundesforschungszuschuss können wir unsere technologische Entwicklung relevant ausbauen und den Roll-out des CA-M AI-Roboters entscheidend beschleunigen. Er untermauert unsere Mission, die Zukunft autonomer Ernährungssysteme zu formen - nicht nur im kommerziellen Einsatz, sondern auch als Schlüsseltechnologie im Verteidigungssektor", kommentiert Fabian Becker, CFO von Circus SE. Die Förderung unterstreicht das klare Bekenntnis der Bundesregierung, KI und Robotik als strategische Schlüsseltechnologien zu stärken. Für Circus bedeutet sie einen unterstützenden Schritt, die Position als globaler Innovationsführer für autonome Ernährungssysteme im kommerziellen wie auch im Verteidigungssektor weiter auszubauen.



Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Kontakt: Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com



22.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

