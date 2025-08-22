Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres so viel verdient wie noch nie in ihrer Geschichte. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank daher auch einen Gewinn am oberen Ende der bisher kommunizierten Bandbreite. Der Geschäftserfolg, der bei Banken das Mass der operativen Leistung angibt, stieg bei der LUKB im ersten Halbjahr 2025 um 9,3 Prozent auf 170,9 Millionen Franken, wie die Bank am Freitag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
