So etwas gibt es selten: Schwere Überschwemmungen nach einem Gewitter haben am Montag dafür gesorgt, dass der Energieriese BP den Betrieb in seiner Whiting-Raffinerie im US-Bundesstaat Indiana unterbrechen musste. Die Raffinerie ist mit einer Kapazität von 440.000 Barrel pro Tag die größte im Mittleren Westen der USA. Nun soll sie wieder hochgefahren werden.Nach Daten des Branchenmonitors IIR und Reuters dürfte dies nun mehrere Tage dauern wird. Voraussichtlich sind bis Anfang nächster Woche die
