The following instruments on XETRA do have their first trading 22.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.08.2025
Aktien
1 CNE1000025S9 China Zheshang Bank Co. Ltd.
2 US78574H1041 Sable Offshore Corp.
3 CA13810W2013 Canter Resources Corp.
4 AU0000413254 Fortuna Metals Ltd.
5 US6862752077 Orion Energy Systems Inc.
6 CA95716A2011 Westbridge Renewable Energy Corp.
7 KYG2287A1343 Zeta Network Group
Anleihen/ETF
1 US025676AR82 American National Group Inc.
2 XS3166372642 Asian Development Bank (ADB)
3 AU3CB0325132 Crédit Agricole S.A.
4 SE0021512290 Klarna Holding AB
5 DE000DW6AKJ5 DZ BANK AG
6 FI4000591862 Finnland, Republik
7 XS3157912943 Mizuho Financial Group Inc.
8 XS3166786619 Raiffeisen Bank International AG
9 USX10001AE90 Allianz SE
10 XS3167346934 CPPIB Capital Inc.
11 XS3162369527 Metropolitan Life Global Funding I
12 XS3159209579 National Australia Bank Ltd.
13 DE000HV2A003 UniCredit Bank GmbH
14 US298785KM78 European Investment Bank (EIB)
15 XS3034068919 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
16 IE000UERNJ93 HSBC PLUS Emerging Markets Equity Quant Active UCITS ETF - USD (Acc)
17 IE000893FCN6 HSBC PLUS Emerging Markets Equity Income Quant Active UCITS ETF - USD (Dist)
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.08.2025
Aktien
1 CNE1000025S9 China Zheshang Bank Co. Ltd.
2 US78574H1041 Sable Offshore Corp.
3 CA13810W2013 Canter Resources Corp.
4 AU0000413254 Fortuna Metals Ltd.
5 US6862752077 Orion Energy Systems Inc.
6 CA95716A2011 Westbridge Renewable Energy Corp.
7 KYG2287A1343 Zeta Network Group
Anleihen/ETF
1 US025676AR82 American National Group Inc.
2 XS3166372642 Asian Development Bank (ADB)
3 AU3CB0325132 Crédit Agricole S.A.
4 SE0021512290 Klarna Holding AB
5 DE000DW6AKJ5 DZ BANK AG
6 FI4000591862 Finnland, Republik
7 XS3157912943 Mizuho Financial Group Inc.
8 XS3166786619 Raiffeisen Bank International AG
9 USX10001AE90 Allianz SE
10 XS3167346934 CPPIB Capital Inc.
11 XS3162369527 Metropolitan Life Global Funding I
12 XS3159209579 National Australia Bank Ltd.
13 DE000HV2A003 UniCredit Bank GmbH
14 US298785KM78 European Investment Bank (EIB)
15 XS3034068919 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
16 IE000UERNJ93 HSBC PLUS Emerging Markets Equity Quant Active UCITS ETF - USD (Acc)
17 IE000893FCN6 HSBC PLUS Emerging Markets Equity Income Quant Active UCITS ETF - USD (Dist)
© 2025 Xetra Newsboard