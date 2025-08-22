Zürich - Der US-Dollar hat über Nacht gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken leicht angezogen. Vor dem heute Nachmittag beim Notenbankertreffen in Jackson Hole anstehenden Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell verlaufe der Handel aber in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt, So ist das Währungspaar Euro/Dollar wieder unter die Marke von 1,16 Dollar gesunken. Aktuell kostet der Euro mit 1,1586 Dollar weniger als am Vorabend (1,1610) und als vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab