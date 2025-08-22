© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoIntuit schockt mit einem schwachem Ausblick: Mailchimp bremst das Wachstum, die Aktie verliert kräftig. Trotz solider Quartalszahlen setzt der Softwarekonzern auf Preiserhöhungen und ein Milliardenrückkaufprogramm.Mit seinem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr hat der US-Softwarekonzern Intuit die Erwartungen der Analysten verfehlt. Für das erste Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 14 bis 15 Prozent und liegt damit unter den von Experten prognostizierten 16,1 Prozent. Die Aktie rauschte im nachbörslichen Handel um fast sechs Prozent nach unten. Besonders schwach entwickelte sich Mailchimp, die im Jahr 2021 übernommene Marketingplattform. Im abgelaufenen Quartal …Den vollständigen Artikel lesen ...
