Die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart ist am Donnerstag nach den Zahlen zum zweiten Quartal spürbar unter Druck geraten. Zeitweise liefen die Kurse um mehr als -5% zurück, am Ende betrug das Minus -4,49%. Sind die Zahlen wirklich so schlecht oder bietet sich Anlegern hier womöglich eine gute Einstiegschance? Gewinn enttäuscht... Die negative Kursreaktion ist vor allem der etwas enttäuschenden Gewinnentwicklung geschuldet. Im abgelaufenen Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
