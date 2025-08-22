Stellt euch vor, zwei erbitterte Rivalen verbünden sich heimlich für einen der größten Deals der Tech-Geschichte. Genau das hätte passieren können - und zwar erst vor wenigen Monaten. Was klingt wie das Drehbuch eines Hollywood-Films, soll sich laut einem Bericht der Financial Times tatsächlich so angebahnt haben. Demnach hat Elon Musk im Februar dieses Jahres versucht, seinen Konkurrenten Mark Zuckerberg für eine Übernahme von OpenAI zu gewinnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n