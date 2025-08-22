Der Börsengang im Mai war für Pfisterer ein voller Erfolg. Die Aktie hat sich seither verdoppelt - AKTIONÄR Leser verdienten kräftig mit. Am Freitag hat der Technologiekonzern, der auf die Verbindung und Isolierung elektrischer Leiter in Stromnetzen spezialisiert ist, Zahlen für das erste Halbjahr präsentiert. Umsatz und Gewinn zogen deutlich an.Konkret kletterte der Umsatz um 9,5 Prozent auf 213,6 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA legte um 13,2 Prozent auf 39,5 Millionen Euro zu. Unter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
