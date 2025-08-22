Stabiles Ergebnis der HYPO NOE im Halbjahr trotz Bankenabgabe und schwieriger Rahmenbedingungen: Periodenüberschuss vor Steuern von 25 Millionen Euro



St. Pölten (APA-ots) - "Das stabile und langfristig ausgerichtete Geschäftsmodell der HYPO

NOE Landesbank hat sich wieder bewährt. Nach einem außergewöhnlich erfolgreichen Vorjahr konnten wir in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erneut solide wirtschaften und ein starkes Ergebnis erreichen", sind sich die HYPO NOE Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner einig.



Die HYPO NOE Landesbank erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2025 einen Periodenüberschuss vor Steuern von 25 Millionen Euro und das trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Während das vergangene Geschäftsjahr außerordentlich erfolgreich verlief, wirken 2025 externe Faktoren auf das Halbjahresergebnis ein. Einerseits stieg der Verwaltungsaufwand aufgrund der massiv erhöhten Bankenabgabe (von 1,3 Millionen Euro auf 5,4 Millionen Euro) ganz deutlich auf 62,5 Millionen Euro an. Darüber hinaus gestalteten sich das Zinsumfeld und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit sehr schwachen konjunkturellen Entwicklungen in Österreich als schwierig in Bezug auf das Ergebnis. Dennoch konnte ein guter Erfolg im Halbjahr erwirtschaftet werden - maßgeblich getragen durch den Zinsüberschuss von 82,2 Millionen Euro und dem erhöhten Provisionsergebnis von 11,1 Millionen Euro - einem Plus von mehr als fünf Prozent.



Nach Auslaufen der Kreditinstitute-

Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) merke man, dass gerade Privatpersonen wieder vermehrt um Kredite für den Traum von den eigenen vier Wänden anfragen. Gerade die erst beschlossene Erhöhung der Bankenabgabe belaste nun aber das Ergebnis und binde Mittel, die nicht mehr für die Vergabe von neuen Krediten zur Verfügung stünden, erklärt Viehauser. Die Neukreditvergabe konnte die HYPO NOE im ersten Halbjahr 2025 dennoch um rund 10 Prozent auf 812 Millionen Euro steigern. Neben Wohnbaukrediten an Private vergibt die HYPO NOE vor allem Finanzierungen für öffentliche und soziale Infrastruktur sowie Wohnbau im genossenschaftlichen, aber auch gewerblichen Bereich. "Dennoch setzen wir alles daran, unseren Auftrag als niederösterreichische Landesbank und starke Partnerin in Finanzfragen zu erfüllen, was sich auch in der Steigerung unserer Neukreditvergabe auf 812 Millionen Euro zeigt. Umso mehr freut es uns, dass das große Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden in die Bank im Rahmen der renommierten internationalen Umfrage Forbes Worlds Best Bank" bestätigt wurde", so Viehauser.



Erfolgreich war die HYPO NOE im wirtschaftlich herausfordernden Umfeld des ersten Halbjahres 2025 auch am internationalen Kapitalmarkt und stellte einmal mehr unter Beweis, dass sie großes Vertrauen internationaler Investorinnen und Investoren genießt: Im Februar begab die Bank eine 500 Millionen Euro große 6-jährige Benchmark-Anleihe im Green Senior Preferred-Format, die mehrfach überzeichnet war. Im Mai folgte eine 7-jährige Benchmark-Anleihe aus dem öffentlichen Deckungsstock mit einem Volumen von 500 Millionen Euro.



"Neben umsichtiger und langfristiger Planung bilden vor allem unsere exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Fundament unseres Erfolgs. Daher arbeiten wir seit Jahren an der Weiterentwicklung und laufenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Unternehmen und bieten heuer bereits zum zweiten Mal das Summer Kids Camp an, um unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Ferienbetreuung zu unterstützen", informiert Birkner. Für ihre Initiativen im Bereich Employee Experience wurde die HYPO NOE 2025 bereits zum 5. Mal in Folge mit dem Award "Leading Employer" honoriert. Die Landesbank zählt damit zu den Top 1 Prozent der österreichischen Arbeitgebenden. Darüber hinaus nimmt die Bank jährlich am Audit berufundfamilie für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf teil.



Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche

Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.



Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.



Rückfragehinweis:

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Florian Liehr

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

Telefon: +43(0)5 90 910-1235

E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at

Website: https://www.hyponoe.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0024 2025-08-22/09:46

