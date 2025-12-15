EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Finanzierung

ESPG AG unterzeichnet Finanzierung mit HYPO NOE - weiterer Finanzierungserfolg und wichtiger Schritt für drei Science Parks



Köln, 15. Dezember 2025 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat mit der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG eine umfassende Finanzierung in einem Volumen von über 31 Millionen Euro abgeschlossen und damit die langfristige Finanzierung eines wesentlichen Teils ihres Portfolios gesichert. Die HYPO NOE Landesbank zählt zu den etabliertesten Kreditinstituten in Österreich, sehr aktiv im deutschen Markt und ist ein langfristiger Finanzierungspartner der ESPG AG.



Im Fokus der Finanzierung stehen Science Parks, die auf wachstumsstarke Forschungsunternehmen spezialisiert sind. Ein Schwerpunkt der Mieter liegt im Bereich Luft- und Raumfahrt; ein weiterer im Bereich der klinischen Forschung. Damit unterstreicht die ESPG AG ihre Strategie, technologie- und forschungsnahe Standorte gezielt auszubauen und weiter zu entwickeln.



"Mit der ESPG AG verbindet uns eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft im Bereich der Immobilienfinanzierung", sagt Mag. Oliver Waldthaler, Teamleiter West-Europa der HYPO NOE Landesbank. "Die Spezialisierung auf Science Parks für forschungsstarke Mieter, insbesondere aus der Luft- und Raumfahrt, passt sehr gut zu unserem Fokus auf nachhaltige, zukunftsfähige Immobilienprojekte."



Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, ergänzt: "Die Refinanzierung mit der HYPO NOE Landesbank ist ein wichtiger Baustein zur weiteren Optimierung unserer Finanzierungsstruktur. Sie verschafft uns zusätzlichen Handlungsspielraum für den Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Science Parks und bestätigt zugleich das Vertrauen eines renommierten, langjährigen Finanzierungspartners in unser Geschäftsmodell."



Mit der Refinanzierung stärkt die ESPG AG ihre Position als spezialisierter Anbieter von Science Parks für forschungsintensive und innovative Unternehmen in zukunftsträchtigen Branchen.





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



