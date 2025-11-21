APA ots news: HYPO NOE Filialen leuchten orange als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die HYPO NOE Landesbank unterstützt erneut die Kampagne "Orange the World" der Vereinten Nationen gegen Gewalt an Frauen und lässt Filialen orange erleuchten.



St. Pölten (APA-ots) - "Jede dritte Frau ab 15 Jahren ist in Österreich von körperlicher

und/oder sexueller Gewalt betroffen. Mehr als jede vierte Frau erlebt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Diese Zahlen sind seit Jahren unverändert. Umso wichtiger ist es daher für uns als Landesbank, weiterhin Aufmerksamkeit für diese Themen zu schaffen. Denn Frauen haben das Recht, überall und jederzeit sicher leben zu können. Deshalb unterstützen wir erneut aus voller Überzeugung die UN- Kampagne Orange the World und lassen als Zeichen dafür unsere Filialen in orange erstrahlen", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser.



16 Tage lang leuchten die Monitore in den Filialen der HYPO NOE Landesbank in Niederösterreich und Wien orange. Die kräftige Farbe ist das Kennzeichen der Aktion der Vereinten Nationen "Orange the World", die auf das weiterhin präsente Thema Gewalt an Frauen aufmerksam machen soll. Die Texte auf den Bildschirmen in den Filialen, aber auch Posts auf den Social Media Kanälen der Bank bieten Aufklärung rund um das Thema und zeigen auch das Handzeichen, mit dem man in Notfällen auf sich aufmerksam machen kann: Start ist die geöffnete Hand, anschließend wird der Daumen in die Handfläche gelegt, die Finger umschließen den Daumen und öffnen sich wieder. Zuletzt wurde ein Fall im Industrieviertel bekannt, wo eine Frau dank des Handzeichens Hilfe erhielt: Einem Passanten fiel das Handzeichen auf und schritt ein, wie der Kurier berichtet.



Zwtl.: Über die UN-Kampagne "Orange the World" in Österreich

Zwischen 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem "Internationalen

Menschenrechtstag, findet jedes Jahr die Kampagne der Vereinten Nationen gegen Gewalt an Frauen statt. In diesen 16 Tagen werden als Zeichen gegen Gewalt an Frauen zahlreiche Gebäude orange beleuchtet. Viele Unternehmen sensibilisieren auch durch Aufklärungsarbeit auf unterschiedlichen Kanälen für das Thema Gewalt an Frauen.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG



Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche

Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.



Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.



