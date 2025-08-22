Nvidia hat am Freitagmorgen überraschend mitgeteilt, dass man Zulieferer wie Samsung und Amkor angewiesen hat, die Produktion für H20-Chips einzustellen. Während die Papiere des amerikanischen KI-Players im europäischen Handel um zwei Prozent abrutschen, stehen Chip-Werte aus China auf der Gewinnerseite und legen teils zweistellig zu.Laut Bloomberg geht Nvidia diesen Schritt, da die chinesische Regierung inländische Unternehmen gedrängt hatte, den H20 nicht mehr zu nutzen. Dass Nvidia nun sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
