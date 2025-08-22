Unterföhring (ots) -Manipulation, Menschenkenntnis, Mindgames. Das sind die Zutaten für die neue ProSieben-Show "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show". Deutschlands bekanntester Mentalist Timon Krause liest in seiner Sendung Gedanken, verführt mit Psycho-Tricks zu besonderen Leistungen und zeigt die unfassbare Kraft der Manipulation. Dazu lädt Timon Krause prominente Gegner:innen in seine Show ein.ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Timon Krause hat Fähigkeiten, deren Faszination man sich als Zuschauer:in nicht entziehen kann. Häufig schaut man elektrisiert und ungläubig zu und stellt sich die Frage:,Wie ist das möglich?'. Und genau das verspricht auch unsere neue Show,Ich durchschaue jeden!'. Die Show ist ein Programm voller Nervenkitzel mit einer Prise Wahnsinn."Produziert wird "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" von i&u TV. Tickets für die Aufzeichnungen der neuen ProSieben-Sendung gibt es unter https://tvtickets.de/index.php .Pressekontakt:Emma Sirihongsephone: +49 (0) 89 95 07 - 1174email: emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6101998