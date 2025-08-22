© Foto: Uwe Anspach/dpaSüdzucker hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert. Die Aktie bahnt sich trotzdem ihren Weg nach oben.Der Konzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Management eine Spanne von 8,7 bis 9,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nachdem im abgelaufenen Jahr 2024/25 noch 9,7 Milliarden Euro erzielt wurden. Auch die Ergebniserwartungen wurden gesenkt: Das EBITDA soll zwischen 470 und 570 Millionen Euro liegen, nach bisher geplanten 525 bis 675 Millionen Euro. Für das operative Ergebnis rechnet Südzucker nur noch mit 100 bis 200 Millionen Euro. In der alten Prognose war von 150 bis 300 Millionen Euro die …Den vollständigen Artikel lesen ...
