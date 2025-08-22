Bis Juni 2025 hat die China Energy Storage Alliance (CNESA) angesichts beschleunigter Implementierungen und sich verändernder Marktbedingungen eine installierte Gesamtspeicherleistung von 164,3 Gigawatt gemeldet. Davon entfallen 101,3 Gigawatt an neuen Energiespeichern, die keine Pumpspeicherkraftwerke sind. von ESS News Chinas neuer Energiespeichermarkt erreichte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen Meilenstein, wie aus einem Bericht hervorgeht, den die China Energy Storage Alliance (CNESA) Anfang dieser Woche auf dem "Western Energy Storage Forum" in Hohhot in der Inneren Mongolei veröffentlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
