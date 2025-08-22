

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.08.2025 - 11.00 am



- DEUTSCHE BANK RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 726 (1030) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1080 (1020) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News