Berlin - Julia Klöckner (CDU) und der TV-Moderator Jörg Pilawa wehren sich gegen Paparazzi-Fotos. "Meine Mandanten haben sich bisher zu der Thematik nicht gegenüber Medien geäußert", betonte der bekannte Promi-Anwalt Christian Schertz in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung "aus Anlass zahlreicher Berichte über eine Beziehung meiner Mandanten", wie es hieß.



"Unabhängig davon müssen sie Berichte über den Umstand der Beziehung hinaus, die in ihre Privatsphäre eingreifen, nicht hinnehmen." Das gelte insbesondere für Fotos, die Klöckner und Pilawa "in rein privaten Momenten zeigen".



Aber auch gegen "Berichte über Details von privaten Zusammentreffen der beiden" könnten die beiden den Äußerungen des Anwalts zufolge rechtlich vorgehen. "Wir bitten daher, die geschützte Privatsphäre von Julia Klöckner und Jörg Pilawa auch in Ansehung ihrer Familien zu respektieren", sagte Schertz.





© 2025 dts Nachrichtenagentur