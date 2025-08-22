Bis die Marke von 40,00 Euro fällt, war es bei der Commerzbank gefühlt nur noch eine Frage von Tagen. Doch die Bullen hielten dagegen. Heute kommt es zu einem Rücksetzer, der allerdings ganz andere Fragen aufwirft.Hoch, höher, Commerzbank. Im laufenden Jahr schießen die Papiere der Frankfurter Großbank den Vogel ab. Unter europäischen Finanzinstituten sind die Aktien mit einer Performance von knapp 136 Prozent seit Januar ohnehin einsame Spitze. Nach Rheinmetall mit 164 Prozent reicht es im DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
