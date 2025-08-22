Workday erlebt einen KI-Boom, der die Wachstumsdynamik jetzt wieder befeuern könnte. Kursschwäche zum Einstieg nutzen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|184,90
|186,40
|13:38
|185,00
|186,42
|13:37
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:34
|Wachstumssorgen bei Workday: Oppenheimer senkt Kursziel auf 270 US-Dollar
|13:30
|Workday stock price target lowered to $270 by Oppenheimer on growth concerns
|13:30
|Nvidia, Workday and Intuit fall premarket; Zoom rises
|13:30
|Workday's worries persist as results and guidance show 'growth engine is stuck'
|13:18
|Chime partners with Workday to offer financial wellness benefits
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|WORKDAY INC
|186,44
|-4,96 %