Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat ihre vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt und kann auf ein Rekord-Handelsvolumen und starke Ergebnissteigerungen verweisen. Das Gesamtvolumen über alle Segmente belief sich auf EUR 164,3 Mrd. - mehr als 150 % über Vorjahr (H1 2024: EUR 63,8 Mrd.). Lang & Schwarz: Wesentliche Finanzkennzahlen H1 2025 (ungeprüft): Handelsvolumen: EUR 164,3 Mrd. (+157 % ggü. Vorjahr) Anzahl Trades: 54,9 Mio. (> Verdoppelung ggü. Vorjahr) Ergebnis aus Handelstätigkeit: EUR 64,0 Mio. (+30 %) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: EUR 39,7 Mio. (Vorjahr:
