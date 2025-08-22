EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Wohnen SE

Deutsche Wohnen SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.08.2025 / 12:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Am 30. Juli 2025 hat die WGP Legal Holdings Limited* der Deutsche Wohnen SE gemäß §§ 33, 34 WpHG mitgeteilt, dass (1.) WGP Legal Holdings Limited, (2.) Walkers Professional Services Limited, (3.) Walkers Fiduciary Limited, (4.) AP HGA Manager LLC, (5.) AP Dolphin (Luxembourg) S.à r.l. (die unter 2. bis 5. Genannten, die "Weiteren Walkers-Gesellschaften") am 29. Juli 2025 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 % der Stimmrechte aus Aktien der Deutsche Wohnen SE überschritten haben. Die betreffenden Stimmrechte werden unmittelbar von der Delphinus SubCo GmbH gehalten und WGP Legal Holdings Limited, den Weiteren Walkers-Gesellschaften sowie der Delphinus TargetCo GmbH und der Delphinus HoldCo GmbH (Delphinus TargetCo GmbH, Delphinus HoldCo GmbH und Delphinus SubCo GmbH zusammen die "Delphinus-Gesellschaften") gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet (WGP Legal Holdings Limited, die Weiteren Walkers-Gesellschaften und die Delphinus-Gesellschaften zusammen die "Meldepflichtigen"). Gemäß § 43 Abs. 1 WpHG teilt die WGP Legal Holdings Limited - in entsprechender Anwendung des § 37 WpHG auch für die Weiteren Walkers-Gesellschaften und die Delphinus-Gesellschaften - die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel wie folgt mit: 1. Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 S. 3 WpHG) 1.1 Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen. 1.2 Die Meldepflichtigen haben keine Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Deutsche Wohnen SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 1.3 Die Meldepflichtigen haben keine Absicht, Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Deutsche Wohnen SE zu nehmen. 1.4 Die Meldepflichtigen streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Deutsche Wohnen SE an, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik. 2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 S. 4 WpHG) Bei den für den (mittelbaren) Erwerb der Stimmrechte durch die WGP Legal Holdings Limited und die Weiteren Walkers-Gesellschaften verwendeten Mitteln handelte es sich zu 100 % um Fremdmittel. Die Delphinus-Gesellschaften hatten die Stimmrechte ursprünglich ohne Verwendung von Eigen- oder Fremdmitteln im Wege der Einbringung erworben. *Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die WGP Legal Holdings Limited in den Stimmrechtsmitteilungen vom 1. Oktober 2024 und 30. Juli 2025 versehentlich als " WPG Legal Holdings Limited" bezeichnet wird.



