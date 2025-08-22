Der Hersteller richtet sich mit seinem neuen Angebot an den Markt für Gewerbe- und Industrieanwendungen. Der Speicher lässt sich im Außenbereich aufstellen, ist flüssigkeitsgekühlt und bietet die Möglichkeit vielfältiger Betriebsmodi. Goodwe bringt mit der ESA-Serie einen neuen Gewerbespeicher auf den Markt. Eine Einheit liefert 125 Kilowatt AC-Leistung und 261 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das System umfasst einen Stromwandler (PCS), Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien mit Batteriemanagement sowie ein Energiemanagementsystem. Eine KI-gestützte Diagnosesoftware kann laut Hersteller den Batteriezustand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland