Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Freitag nach einem schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.325 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Merck, Sartorius und Zalando. Am unteren Ende ließen die Aktien von Eon, Heidelberg Materials und der Commerzbank dagegen nach.



"Die Kursdynamik ist vorerst raus und der Handel quält sich vor dem bevorstehenden Wochenende über den Handelstag", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die vorgelegten BIP-Daten aus Deutschland hätten kurzzeitig für etwas Ernüchterung gesorgt, wurden jedoch bereits vorher weitestgehend schwach antizipiert. "Nun schauen die Marktteilnehmer der Rede des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell entgegen", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1599 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8621 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,51 US-Dollar, das waren 16 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





