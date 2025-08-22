Der chinesische E-Auto-Hersteller Xiaomi bestätigt Pläne, wonach ein Markteintritt in Europa vorbereitet wird. In China sind die Absatzzahlen des Konzerns bereits beeindruckend. Bis vor kurzem haben wohl die meisten Menschen den Firmennamen Xiaomi mit Smartphones verbunden. In diesem Segment hat sich der chinesische Konzern schnell einen Namen gemacht. Ebenfalls schnell hat er sich auf dem Elektroauto-Markt positioniert: Obwohl das Unternehmen erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
