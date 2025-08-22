Anfang 2027 bringt Nissan seinen neuen elektrischen Kleinstwagen auf den Markt, der eng mit dem kommenden Renault Twingo verwandt ist. Laut dem französischen Fachmedium l'Argus soll das Modell den Namen Wave tragen - zuvor gab es Gerüchte um eine Wiederbelebung der Bezeichnung Pixo. Renault und Nissan nutzen bei der Entwicklung und Produktion ihrer Elektromodelle die Synergien, die sich aus der französisch-japanischen Allianz ergeben. Der Nissan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net