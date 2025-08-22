Erst im vergangenen Oktober [HIER klicken] haben wir darauf hingewiesen, dass fallende Zuckerpreise für die Südzucker-Aktie (729700) keine gute Grundlage sind. Und wenn dann auch noch Ethanol am Markt billiger wird, trifft dies den Zuckerkonzern umso mehr. So hat das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nun gesenkt. Mit einem Abschlag von rund zwei Prozent am heutigen Freitag hält sich die Aktie aber erstaunlich gut im Markt. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
