Die Bundesregierung reagiert auf die anhaltenden Herausforderungen im Mittelstand mit einer Reihe gezielter Maßnahmen. Im Zentrum stehen die Entlastung von Bürokratie, Investitionsanreize sowie die Stärkung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.
Konkret hat die Regierung einen "Investitionsbooster" gestartet, um Unternehmen in unsicheren Zeiten zu ermutigen, Modernisierungs- und Digitalisierungsprojekte nicht länger aufzuschieben. Hinzu kommen Schritte zum Abbau bürokratischer Belastungen, die gerade kleinere Betriebe stark ausbremsen. Auch die Förderung von Forschung und Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
