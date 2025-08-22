Als ob jemand plötzlich den Schalter umgelegt hat - so dürften Palantir-Anleger die Kursentwicklung seit vergangenem Mittwoch wahrgenommen haben. Ein herber Verlusttag folgte plötzlich auf den nächsten. Zuvor hatte sich die Aktie allein im laufenden Jahr mehr als verdoppelt. Doch nun sind die Shortseller am Drücker. Wirklich?Am Mittwoch gab es jedenfalls passend zu einer Volumenspitze auch ein Korrekturtief - samt deutlicher Erholungsbewegung im weiteren Handelsverlauf. Das sprach erst mal zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
