Die Aktie von Siemens Energy hat in den vergangenen zwei Jahren eine atemberaubende Rallye hingelegt und zählt zu den stärksten Performern. Doch während die Rekord-Bestellungen für Euphorie sorgen, mahnt ein prominenter Analyst zur Vorsicht. Er glaubt, dass die beispiellose Rallye über das Ziel hinausgeschossen ist und sieht für die Aktie ein erhebliches Abwärtspotenzial.Vom Sorgenkind zum HöhenflugNach massiven Problemen und staatlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de