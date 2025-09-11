Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag kaum bewegt. Zum Handelsstart legte der DAX marginal um 0,1 Prozent auf 23.654,93 Punkte zu, pendelte im weiteren Verlauf jedoch um die Nulllinie. Am Ende ging der Leitindex mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 23.693,33 Punkten aus dem Handel.Der TecDAX notierte dagegen schwächer. Nach einem leichten Abschlag von 0,1 Prozent zum Auftakt auf 3.596,40 Punkte tendierte das Technologiebarometer im Verlauf weiter nach unten. Der Tagesschlussstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
