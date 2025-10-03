Im dritten Quartal 2025 hat der globale E-Mobilitätsmarkt erneut stark zugelegt: Weltweit wurden über 4,2 Millionen Elektrofahrzeuge neu zugelassen, ein Plus von rund 28 % gegenüber dem Vorjahr. China bleibt mit Abstand größter Einzelmarkt, doch auch Europa verzeichnet zweistellige Wachstumsraten, getragen von Herstellern wie BYD, Tesla und Volkswagen. Parallel dazu steigen die Investitionen in neue Batterietechnologien, um die steigende Nachfrage langfristig abzusichern. Dabei gewinnt der Rohstoff Zink zunehmend an Bedeutung, nicht nur für Korrosionsschutz und Legierungen, sondern auch als Schlüsselkomponente neuartiger Zink-Luft-Batterien, die eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu Lithium darstellen könnten. Diese Entwicklung unterstreicht, wie eng Rohstoffmärkte und Elektromobilitätswachstum miteinander verflochten sind. Hier einige Anlageideen.Den vollständigen Artikel lesen ...
