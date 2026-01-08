Sehr erfreulich liefen die ersten Handelstage 2026 bei Nordex. Der Turbinenbauer kletterte von einem Mehrjahreshoch zum nächsten und hat sich zum Tief im Januar 2025 mittlerweile mehr als verdreifacht. Neue Kursziele von Seiten der Analysten und eine Meldung über neue Aufträge in Spanien verleihen weiteren Schwung.Bereits Ende 2025 hat Nordex mehrere Aufträge aus Spanien mit einer Gesamtleistung von 246 Megawatt erhalten, wie nun bekannt wurde. 38 Turbinen soll der Konzern dafür installieren, Projekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
