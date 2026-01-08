DJ Nordex erhält Aufträge über insgesamt 245,8 MW in Spanien

DOW JONES--Nordex hat Aufträge von mehreren Stromerzeugern in Spanien für Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 245,8 Megawatt (MW) erhalten. Das Unternehmen aus Hamburg teilte mit, es werde 38 Windenergieanlagen verschiedener Typen in den Provinzen Teruel, Navarra, Burgos und León installieren.

Einer der Kunden ist der Onshore-Windstromerzeuger Nadara, der zwölf Turbinen für einen Windpark in der Provinz León bestellt hat. Das Projekt Castillo 1 werde mit einer Kapazität von 75 MW im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen und sei das erste Windenergieprojekt von Nadara in Spanien, teilte Nordex mit.

Die Namen der weiteren Kunden und der Windparks wurden nicht bekannt gegeben. Jeder Auftrag beinhaltet zudem, einen langfristigen Premium-Servicevertrag.

