Aktien: Eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge" - ausser das sinnlos Menschen sterben. Und langsam kommt der amerikanische Angriff bei der Welt an. Steigende Ölpreise an den Zapfsäulen, rekordhohe Gaspreise und das könnte erstd er Anfang sein. 20% der weltweiten Erdölversorung ging durch die Strasse von Hormus und da geht fast nichts mehr. Trotz TACOS grossen Worten. Da bisher - vielleicht ändert sich das dieses Wochenende wieder einmal - der alte Mann im goldenen Haus noch nicht zurückgewichen ist, warten viele Anleger auf den Erfolg ihres "TACO-Trades". Sollte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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